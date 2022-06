Recuperado da covid-19, Miguel Costa faz reportagem para o “Alô Portugal” em Paris

Miguel Costa viajou até Paris para fazer reportagem para o programa das manhãs da SIC “Alô Portugal”. O ator esteve infetado com covid-19.

Depois de ter recuperado da covid-19, Miguel Costa voltou a juntar-se à equipa do programa das manhãs da SIC “Somos Portugal”, que viajou até Paris.

“Ainda sobre a gratidão. Hoje o ‘Alô Portugal’ foi assim. Ter o privilégio de celebrar Portugal junto da comunidade portuguesa da região de Paris (e arredores) é um luxo. Pela generosidade com que recebem, alegria, a saudade que têm, mas também a coragem que tiveram em dar esse passo de procurar uma vida melhor, para si e para os seus, procurando oportunidades num país diferente, com uma língua diferente, muitas vezes com pouco ou nada no bolso”, começou por referir.

“Obrigado por estes dias, por todos estes motivos e mais alguns. Temos mesmo que encurtar distâncias, o mais possível, e essa é também a nossa missão no Alô Portugal. E continuaremos a fazê-lo, e cada vez mais. Viva Portugal!”, concluiu.