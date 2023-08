Recuperado de problemas de saúde, Flávio Furtado passa férias no Dubai

Depois de ter enfrentado vários problemas de saúde, Flávio Furtado tirou férias e viajou até ao luxo do Dubai. Apresentador tem feito partilhas com os seguidores.

Flávio Furtado está no Dubai de férias. O apresentador do “TVI Extra”, programa de celebridades do quarto canal, viajou nas últimas horas para uns dias de descanso, depois de ter estado ausente do formato por mais do que uma vez, devido a motivos de saúde.

“Entrei de férias e a minha única responsabilidade vai ser não esquecer de escovar os dentes! Até já”, brincou Flávio Furtado nas redes sociais, ainda a bordo do avião.

Já no Dubai, o comunicador mostrou o luxo no qual ficou instalado e prometeu muito mais para os próximos dias. “Acabadinho de chegar ao hotel. Pedi um quarto, deram-me quase um piso todo! Amanhã conto pormenores”, prometeu nas redes sociais.