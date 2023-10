Reese Witherspoon descreve o divórcio de Jim Toth como “um momento vulnerável”

Reese Witherspoon abriu o coração sobre a separação de Jim Toth, com quem esteve por 11 anos e tem, inclusive, um filho, Tennessee, de dez.

“Preocuparem-se com as opiniões de outras pessoas é um desperdício de tempo”, disse a atriz, de 47 anos, à publicação. “Eu penso em quantas outras pessoas estão a passar por esta experiência [divórcio]. Eu não me sinto isolada de forma nenhuma. Eu sinto-me muito conectada”.

No final de março, o casal anunciou a separação através de uma declaração conjunta nas redes sociais: “Parece muito mais autêntico poder dizer coisas com minha própria voz e não deixar que outras pessoas controlem o que está a acontecer”, notou. “É claro que há especulação, mas não consigo controlar isso”, acrescentou.

Mais à frente, a atriz referiu que a separação está a ser “um momento vulnerável”, mas o importante é continuar a ser ela mesma.

Para ultrapassar a fase de alguma turbulência, Reese Witherspoon revelou que começou a pintar: “Apenas pinte. As coisas meio que desaparecem”.