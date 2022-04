Regressar à TVI no futuro? Pedro Crispim responde

Pedro Crispim garantiu que é “livre” e trabalha onde quiser. O consultor de Moda não descartou a possibilidade de regressar à TVI.

O estilista recebeu várias questões dos internautas, através do InstaStories, ferramenta do Instagram. Entre as perguntas recebidas houve quem quisesse saber se um dia regressaria à estação de Queluz de Baixo.

“Eu sou um prestador de serviços, um freelancer, não tenho nem nunca tive exclusividade. Nem em televisão, nem na indústria de moda, com nenhuma marca”, começou por explicar.

“Sou livre! Vou e estou, quando e onde me fizer sentido. Eu sou a minha empresa, ou seja sou eu a decidir sempre!” afirmou.

Atualmente, o consultor de Moda faz parte do programa “[email protected]” (SIC Caras), que conta com a apresentação da atriz Sofia Arruda. Além de Pedro Crispim, também Inês Mocho faz parte do formato sobre moda que pretende “valorizar as pessoas”.