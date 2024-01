Relação de Fanny Rodrigues e Jorge Frade terá terminado

Nas redes sociais, Fanny Rodrigues e Jorge Frade anunciaram que a relação de ambos terminou. Contudo, pouco depois, apagaram o comunicado.

Poderá mesmo ter sido o fim do namoro entre Fanny Rodrigues e Jorge Frade. A relação, que foi marcada por altos e baixos, deverá mesmo ter chegado ao fim. Ambos partilharam nas redes sociais um comunicado que anunciava o término do namoro, de acordo com a “Nova Gente”.

“Com todo o respeito e carinho, eu e a Fanny vamos seguir cada um o nosso caminho. De maneira definitiva, estaremos juntos no trabalho, mantendo assim uma boa amizade”, leu-se nas redes sociais do repórter de imagem.

A apresentadora proferiu as mesmas palavras: “Com todo o respeito e carinho, eu e o Frade vamos seguir cada um o nosso caminho. De maneira definitiva, estaremos juntos no trabalho, mantendo assim uma boa amizade”.

Contudo, pouco depois de terem publicado a notícia, tanto Fanny como Jorge apagaram o comunicado das redes sociais.