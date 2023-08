Relação de Helena Isabel Patrício chega ao fim

Helena Isabel Patrício confirmou, durante o programa “TVI Extra”, que a relação chegou ao fim, devido ao forte desejo de ser mãe.

Mais uma separação confirmada: Helena Isabel Patrício está novamente solteira. A revelação foi feita pela própria durante o programa “TVI Extra”, do qual é comentadora, e o motivo prende-se com o forte desejo de ser mãe.

“Já não estou numa relação, estou solteira. Já estou há algum tempo”, confessou a ex-participante do programa “Big Brother – Duplo Impacto”.

“Quando as pessoas não têm os mesmos objetivos, sobretudo no que diz respeito à maternidade, e não querem fazer planos, as relações não dão. Talvez quando encontrar alguém que queria desfrutar deste meu desejo de ser mãe…”, deixou em aberto a advogada.

“Acho que nenhuma mulher deve obrigar um homem a ser pai. Um filho deve ser fruto de um amor. Quero que os meus filhos sejam fruto do maior amor de sempre. Só assim faz sentido”, acrescentou. Ainda assim, Helena Isabel Patrício não descarta a inseminação artificial: “Claro que o meu filho não seria fruto de um grande amor, mas, sim, da minha vontade. Mas, pelo menos, não estaria a obrigar ninguém a nada”.