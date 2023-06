Relógio da cantora Anitta roubado durante as férias na Croácia

Anitta rumou até à Croácia para desfrutar de tempo de qualidade com os amigos, mas o quarto onde ficou hospedada acabou por ser assaltado.

Anitta elegeu a Croácia para descansar, após a atuação na final da Liga dos Campeões, que aconteceu este sábado, 10 de junho, em Istambul, na Turquia.

A viagem não começou da melhor maneira, uma vez que a casa onde está hospedada foi assaltada e a cantora brasileira viu o seu relógio da Cartier, avaliado em mais de 19 mil euros, roubado.

“Se estiveres na Croácia (ou outro país na fronteira) e alguém tentar vender este relógio… ele foi roubado de mim. Obrigada”, escreveu Anitta nas histórias do Instagram, que, posteriormente, arrependeu-se e acabou por apagar.

Após o assalto, Anitta mostrou-se animada com os amigos Lexa, Mc Guimê e Juliette durante um passeio de barco.

“Estamos aqui a viver a vida como se não tivéssemos sido roubadas ontem. E como se não estivesse a chover hoje. Eles não foram roubados. Eu que fui a sorteada”, brincou nas redes sociais.

“Ontem, quando saímos à noite, entraram na nossa casa e roubaram as nossas coisas. Nossas, não. As minhas. Porque entraram no quarto de toda a gente e resolveram roubar só a boneca aqui. Mas está tudo bem, a gente está vivo, com saúde, é isso que importa. Coisas, a gente compra novas, porque a gente trabalha muito. É isso, tudo bem, vamos só sermos felizes”, concluiu.