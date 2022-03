Renato Godinho lembra estreia no teatro com “tesourinho”

Renato Godinho recordou, nesta quarta-feira, a estreia no teatro. Já lá vão 25 anos e o ator mostrou, com orgulho, um “tesourinho”.

Vinte e cinco anos de teatro. Conhecido das novelas, nomeadamente de “Amor, Amor”, na SIC, Renato Godinho lembrou neste feriado nacional a estreia nos palcos, há precisamente 25 anos.

“Cumprem-se hoje 25 anos desde que, no ido de 1996, vivi pela primeira vez a experiência de uma estreia no Teatro”, começou por escrever o ator no perfil de Instagram.

“Foi no Politeama que começou um caminho que tem sido por demais prazeroso. Ser ator foi um dos meus primeiros sonhos de criança, e fica sempre por cumprir – porque é assim que eu gosto de manter os sonhos, por cumprir”.

“Hoje, no palco onde tenho maiores raízes, vou estar em cena com um feeling especial. 25 anos, são 25 anos. Apareçam no @teatroexperimentaldecascais às 21h para assistirem a “Beatrix Censi”! Viva(m) o Teatro!”, rematou Renato Godinho.