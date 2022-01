Renato Godinho mostra transformação física: “11 semanas de trabalho árduo”

Renato Godinho partilhou, esta terça-feira, 13 de julho, o resultado final depois de ter trabalhado durante 11 semanas de forma “árdua” para obter o corpo da próxima personagem.

Sentimento de dever cumprido. É desta forma que se sente Renato Godinho depois de ter perdido o peso que teve de ganhar para dar vida à personagem de “Vítor” em “Amor, Amor” (SIC).

“Sou ator, gosto de me prostituir às personagens. Há um intercâmbio incessante entre mim e elas, mas gosto de esvaziar ao mínimo a minha chávena para que caiba o máximo de chá delas”, começou por admitir, no perfil de Instagram.

“O corpo é uma das três grandes ferramentas do ator. Também ele raramente é meu. Aqui mostro o que foi emprestar o meu corpo ao Vítor de ‘Amor Amor’ – apesar da barriga falsa adotei todos os hábitos pouco saudáveis da personagem durante cinco meses – e o resultado de 11 semanas de trabalho árduo para o transformar no corpo do… É segredo ainda”, prosseguiu, sem adiantar detalhes sobre o próximo projeto.

“O que não é segredo é que com foco, conhecimento e muita determinação, (quase) tudo é possível! Obrigado aos dois PT’s que me disseram que embarcariam nesta viagem comigo mas que depois desapareceram sem deixar rasto! Só me deram mais força! Foi sozinho! Sem substâncias esquisitas! E deu-me um gozo do caraças!” concluiu Renato Godinho.

Na novela “Amor, Amor” (SIC), o ator dividiu o elenco com colegas como Débora Monteiro, Luciana Abreu, José Fidalgo, Ivo Lucas, Bárbara Norton de Matos, Ricardo Pereira, Joana Santos, entre outros.