Repórter Cláudia Borges faz voluntariado para ajudar a Ucrânia

A repórter da SIC Cláudia Borges participou numa ação de solidariedade para ajudar os refugiados que estão a sair da Ucrânia.

Acompanhada pelo filho mais velho, Rodrigo, Cláudia Borges quis ajudar os refugiados ucranianos numa ação de solidariedade.

“Não lhe conseguimos explicar a razão desta guerra, até porque não encontramos nenhuma minimamente racional”, começou por referir, sobre o filho mais velho, que também participou na iniciativa.

“Mas podemos ensinar-lhe que arregaçar as mangas e ajudar, é um caminho e no fim do dia ouvir: ‘foi melhor que ficar a tarde toda a jogar Fortnite!’… isso então, enche-nos o coração!”, rematou Cláudia Borges.