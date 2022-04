Repórter da SIC comovida com mãe que abandonou o filho com 20 dias

Ana Filipa Antunes mostrou-se comovida com a história de uma mãe que abandonou o filho com 20 dias. A jornalista não aguentou e partilhou o testemunho nas redes sociais.

A repórter da SIC recebeu a carta de uma mãe desesperada a contar que abandonou o seu bebé recém-nascido, enrolado apenas numa alcofa, à porta do Centro Social Baptista do Cacém.

A história enterneceu tanto a comunicadora que esta publicou a carta no perfil de Instagram. “Esta é a carta de uma mãe que deixou o filho de 20 dias numa alcofa no Centro Social Baptista do Cacém”, começou por escrever Ana Filipa Antunes na legenda.

“Junto ao recém-nascido estavam fraldas, leite e iogurtes. Bem tratado e cuidado. Sem opção ou por desconhecimento das ajudas existentes o bebé foi abandonado durante a noite”, explicou.

Neste momento, as autoridades estão a tentar encontrar os pais do bebé. “Apesar de triste e revoltante, o bebé está bem de saúde e entregue a cuidadores competentes. Recordo que esta carta foi escrita ontem”, rematou.