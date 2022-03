Repórter da TVI Mónica Jardim recupera da covid-19

A repórter anunciou nas redes sociais que testou negativo à covid-19 e pertence agora ao grupo dos recuperados.

Cinco dias depois de confirmar que esteve em isolamento por ter testado positivo ao vírus, Mónica Jardim revelou que está recuperada e celebrou a alta com uma corrida à beira rio.

“A celebrar a alta como eu mais gosto, com uma corridinha tranquila à beira-rio. Tenho recebido uma avalanche de carinho que não me canso de agradecer! Obrigada pela vossa vacina de amor”, pode ler-se numa publicação no Instagram da apresentadora.

Recorde-se que a colega da TVI e repórter do “Somos Portugal” Iva Domingues entrou em isolamento depois de ter estado em contacto direto com Mónica Jardim e Rúben Vieira, mais conhecido por “Ben”, que também testou positivo à covid-19.