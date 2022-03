Repórter do “Big Brother – A Revolução” tem covid-19

Gonçalo Roque, repórter do “Big Brother – A Revolução”, da TVI, está infetado com o novo coronavírus.

No Instagram, o também radialista contou a notícia aos seus seguidores. “Não há maneira fixe de dizer isto, mas testei positivo à covid-19. Já avisei todas as pessoas com as quais estive em contacto”, garantiu.

Recorde-se que a pandemia tem afetado os canais de televisão: na TVI, Madalena Brandão esteve infetada, assim com Rúben Vieira (o “Ben”) e Cristina Ferreira esteve em confinamento depois de ter estado com a cantora Bárbara Bandeira, que testou positivo à covid-19.