Representante de Ronaldo nega envolvimento do jogador com venezuelana

Depois de uma influenciadora digital venezuelana ter afirmado que manteve relações sexuais com Cristiano Ronaldo, um representante do “internacional” português negou tudo.

Há novidades no tema do alegado envolvimento entre uma influenciadora digital venezuelana e Cristiano Ronaldo: depois de Georgilaya ter garantido que manteve relações sexuais com o jogador num quarto de hotel, em 2022, durante um estágio da Seleção Nacional, um representante do atleta negou tudo.

“Isso é completamente falso e difamatório”, afirmou um porta-voz do avançado do Al Nassr ao jornal britânico “The Sun”.

Entretanto, saíram a público alegadas mensagens trocadas entre o CR7 e o marido da influenciadora digital. No pretenso texto podem ler-se respostas como “já está tudo com os advogados e na polícia”.