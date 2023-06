“Resolvo à antiga”: Nuno Graciano admite tratar de problemas com os punhos

No seguimento de uma polémica, o comentador televisivo Nuno Graciano confessou que se houver necessidade dá “um estalo” a alguém e que há coisas que só se “resolvem à antiga”.

Mais um dia, mais uma polémica. Numa das madrugadas da TVI, Flávio Furtado abordou um “problema”, que o envolve, assim como outra comentadora do programa.

O apresentador do programa “Extra”, que voltou recentemente a conduzir as noites após problemas de saúde, mostrou-se indignado e criticou publicações de uma revista onde é apelidado de “mentiroso” por causa da saída de Catarina Rito do quadro de comentadores.

Flávio criticou os jornalistas que escreveram os artigos e falou do problema. Nuno Graciano mostrou-se também indignado e fez uma confissão. “Nós já cá andamos há muitos anos… Compreendo, estou solidário, completamente ao teu lado, solidário contigo, porque eu também não aceito. E é nessas coisas que eu me revolto, e quando me acontece, quando diz respeito à minha honra, imediatamente eu reajo. Reajo sempre”, assegurou.

E quando há problemas para o lado do comentador, este admite reagir. Em tribunal ou… com os punhos. “Quando reajo judicialmente, reajo judicialmente, mas nada me impede numa altura ou noutra em dar um estalo em alguém se for preciso… É tal e qual como te digo: há coisas que se resolvem à antiga. Peço desculpa e nem devia estar a dizer isto em televisão, nem é um bom exemplo lá para casa, mas há coisas que só se resolvem assim”.

Além desta conversa, Nuno Graciano também afirmou, numa das noites da TVI, que teve um papel importante no lançar da carreira de Margarida Corceiro.