Resposta de Alexandra Lencastre a Pedro Granger abre polémica com os fãs

Pedro Granger celebrou, neste sábado, o 28.º aniversário da TVI. Mas uma ironia de Alexandra Lencastre revoltou muitos seguidores.

De cabelos em pé: foi assim que os seguidores de Pedro Granger ficaram com uma ironia de Alexandra Lencastre no perfil de Instagram do ator. A história é fácil de resumir: Pedro Granger deu os parabéns pelo 28.º aniversário da TVI e Alexandra Lencastre ironizou… com a SIC.

“Parabéns TVI. 28 anos já la vão. Fiz parte da tua história algumas vezes, e cá ficam algumas das personagens que aí representei e programas que aí apresentei. Não dava para pôr tudo em nove quadradinhos. A propósito, qual foi a vossa personagem ou programa preferidos?”, desafiou o ator.

Os fãs elegeram vários personagens e, entretanto, Alexandra Lencastre resolveu entrar na conversa: “E a SIC ? Programas tão giros que fizeste!”, atirou a atriz, que voltou às gravações recentemente, na novela “Amor, Amor”.

Os seguidores de Pedro Granger não gostaram da frase e “atacaram” a “diva” das novelas: “Não esperava isso vindo de si. E a TVI? Programas tão giros que fez lá…”, ironizou uma seguidora; “comentário desnecessário e na hora errada. Um bocadinho de classe por favor”, pediu outro seguidor.