Revelada a primeira convidada do espetáculo de Joana Marques

“DesConfia – O maior evento de desmotivação do mundo” vai estrear-se a 22 de março, na Altice Arena, em Lisboa, e já foi desvendada a primeira convidada.

Foi em setembro que Joana Marques surpreendeu ao lançar um espetáculo na Altice Arena, em Lisboa. O sucesso no lançamento de “DesConfia – O maior evento de desmotivação do mundo” foi tanto que, após ter a data de 23 de março esgotada, a radialista lançou o dia 22 do mesmo mês.

A primeira convidada foi desvendada esta quinta-feira, 23 de novembro, e trata-se de Madalena Abecasis: “Olá, eu sou a Madalena Abecassis e vou estar no ‘DesConfia’ para vos explicar que ser rica como eu não custa nada… claro que custa, mas tem-se imenso dinheiro, bolas”, diz a influenciadora no áudio de apresentação.

Já na caixa de comentários da publicação, feita por Joana Marques, Madalena escreveu: “Finalmente uma oportunidade para partilhar as minhas dicas de desempoderamento feminino. Como achamos que a minha sala era grande para este evento, vai de ir para uma Altice qualquer”.