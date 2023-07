Revelada causa da morte da filha de Elvis Presley

Lisa Marie Presley, filha de Elvis, faleceu aos 54 anos, a 12 de janeiro deste ano. A causa da morte já foi revelada.

As notícias da morte de Lisa Maria Presley, a única filha de Elvis Presley, de 54 anos, foram adiantadas a 12 de janeiro deste ano. A morte aconteceu após uma hospitalização devido a uma paragem cardiorrespiratória.

De acordo com o site TMZ, que teve informações junto do instituto de medicina legal do condado de Los Angeles, nos Estados Unidos, a filha de Elvis Presley morreu vítima de complicações derivadas de uma obstrução do intestino delgado.

Foi adiantado ainda que o relatório da autópsia não está completo e, possivelmente, pode haver resultados toxicológicos quando for tornado público.

Aquando da revelação da causa da morte de Lisa Marie, Priscilla Presley, a mãe, também recordou o neto, Benjamin, que faleceu em 2020.

O filho de Lisa Marie Presley morreu a 12 de julho de 2020 e a avó escreveu numa publicação nas redes sociais: “Escusado dizer que este é um dia muito marcante para mim, o aniversário da morte do meu querido neto Ben. Palavras não conseguem expressar o quanto sinto a tua falta”.