Reveladas as primeiras imagens do documentário “Harry e Meghan” na Netflix

“Harry e Meghan” é o documentário que promete contar a verdadeira história de Megahn Markle e do Príncipe Harry. Netflix divulgou primeiras imagens.

Apesar de a data de estreia ainda não ter sido revelada, as primeiras imagens do documentário já foram partilhas pela plataforma de “streamig” Netflix.

Sem confirmação de estreia ainda várias são as fontes que apontam o lançamento para dezembro deste ano.

A Netflix revela ainda que este projeto é uma série documental de seis episódio “sem precedentes que explora a extensão do relacionamento de Harry e Meghan, desde os primeiros dias de namoro do casal até aos desafios e controvérsias que os levaram a afastar-se da família real”.

“A série inclui entrevistas com familiares e amigos que nunca falaram publicamente sobre o relacionamento do casal até então, bem como historiadores e jornalistas que dissecam como os media influenciaram o relacionamento de Harry e Meghan com a família real”, lê-se ainda.

Recorde-se que o casal está afastado da família real desde 2020 e depois de uma polémica entrevista concedida a Oprah Winfrey.