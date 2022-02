Revelado o “Esqueleto” do concuro “A Máscara” da SIC

Está revelada mais uma personagem do concurso “A Máscara”, da SIC: desta vez foi o “Esqueleto” a perder a cabeça.

Com a proximidade do final do programa de entretenimento da SIC desmascarou-se mais uma personagem: por detrás do “Esqueleto” escondia-se o ator Renato Godinho, que pode ser visto na novela da noite “Amor, Amor”.

O ator mostrou-se satisfeito com a experiência, mas admitiu “a dificuldade em respirar por detrás da máscara”.

“Obrigado à SIC pelo convite e parabéns à Fremantle pela produção!”, escreveu Renato Godinho no perfil de Instagram.

Luciana Abreu aplaudiu a interpretação do colega de cena na novela, assim como o apresentador João Baião, enquanto Fernando Rocha, um dos bombeiros de “Amor, Amor”, deu os parabéns: “Meu mano, parabéns estiveste muito bem, como sempre”.