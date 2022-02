Revoltado, Marco Costa responde a críticas por não usar máscara numa foto

Marco Costa foi criticado por não utilizar máscara numa foto em que surge ao lado de duas colegas da equipa da pastelaria Receitas Com Segredo. Revoltado, o pasteleiro respondeu à letra.

O ex-companheiro da influenciadora digital Vanessa Martins fez uma publicação no perfil de Instagram a agradecer o trabalho da sua equipa de pasteleiros para que os pedidos sejam feitos e entregues a horas.

Para ilustrar o agradecimento, o ex-concorrente da “Casa dos Segredos” (TVI) publicou uma fotografia na fábrica ao lado de duas colegas. Por aparecer sem máscara, Marco Costa recebeu duras críticas que não ficaram sem resposta.

“Vou meter a máscara para tirar uma fotografia no meio da minha equipa que trabalha comigo diariamente? Eles trabalham com máscara, está um numa ponta e outro noutra. Para tirar uma fotografia para o meu perfil, para o meu Instagram, tenho de tirar uma fotografia de máscara?”, disse, num vídeo no InstaStories.

De seguida, Marco Costa garantiu ainda que respeita todas as regras de segurança da Direção-Geral da Saúde. “Ando com a máscara, toda a gente anda com máscara. Agora, para tirar uma fotografia?” perguntou.

“Quero saber quantos de vocês que me apontam o dedo é que têm fotos com máscaras no vosso perfil. Pessoal, ganhem juízo, não sou eu que ando a passar a Covid-19. Se toda a gente fizesse como eu, de certeza que não havia tantos casos”, prosseguiu, indignado.

Marco Costa convidou ainda os seguidores que acham que não devia ter tirado aquela foto a deixarem de acompanhar a sua conta de Instagram. “Prefiro ter poucos do meu lado que gostam de mim do que ter muitos que passam a vida a criticar”, rematou.