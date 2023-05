Ricardo Araújo Pereira celebra golo do Benfica enquanto apresenta programa em direto na SIC

Ricardo Araújo Pereira não controlou a euforia e celebrou o segundo golo do Benfica este domingo em Alvalade, em direto no programa que apresenta na SIC.

Um momento raro em televisão: Ricardo Araújo Pereira estava a apresentar, este domingo à noite, na SIC, o programa de humor “Isto é Gozar com Quem Trabalha”, quando teve conhecimento do golo do Benfica marcado ao Sporting que deu ao empate aos “encarnados” e celebrou em direto em frente a milhares de telespetadores.

No momento do golo do médio benfiquista João Neves, Ricardo Araújo Pereira olha para baixo, eventualmente para um ecrã de televisão, interrompe o discurso sobre a TAP e exclama: “Golo! Desculpem, estava a pensar noutra coisa. Desculpem lá, é que estava tão difícil…”, brincou o conhecido comunicador, enquanto cerrava os punhos e, segundos depois, limpava o suor da testa na sequência do momento de grande emoção.

De resto, o programa começou com um oráculo com o resultado (na altura 2-1) no ecrâ da SIC e o conhecido sportinguista José Diogo Quintela, de auscultadores, a fazer o relato da partida.

Recorde-se que o Benfica empatou a dois golos na noite deste domingo em casa do Sporting, depois de ter estado em desvantagem ao intervalo.