Ricardo Araújo Pereira admite que não aguenta com Cristina Ferreira

Ricardo Araújo Pereira admitiu que não aguenta com Cristina Ferreira depois de ter sido entrevistado pela apresentadora na transmissão especial do primeiro aniversário d’”O Programa da Cristina”.

O humorista mudou-se, no início do ano, da TVI para a SIC e com ele trouxe o programa “Governo Sombra” e os respetivos colegas de painel Carlos Vaz Marques, Pedro Mexia e João Miguel Tavares.

Para falar um bocadinho sobre esta mudança, o comediante esteve no programa especial de aniversário de Cristina Ferreira. Depois de ser entrevistado, Ricardo Araújo Pereira confessou, em jeito de brincadeira, que não tinha aguentado com a comunicadora.

“Estou exausto. Estou fisicamente esgotado. Eu sou uma pessoa que pratica desportos de combate, mas não aguentei 15 minutos com a Cristina”, brincou em entrevista ao “Fama Show”.

