Ricardo Araújo Pereira e as dificuldades de ser pai: “Estou com mau perder de elas serem adultas”

Ricardo Araújo Pereira confessou, este sábado, 25 de fevereiro, estar com problemas em lidar com o facto de as filhas estarem a crescer e as duas irem estudar para longe.

O humorista foi convidado do programa “Alta Definição”, da SIC. Durante a conversa com Daniel Oliveira, sobre a filha Rita, de 19 anos, que estuda no estrangeiro, o comediante admitiu que tudo lhe causa ansiedade.

“Tudo me causa ansiedade. Isto de a gente conseguir proporcionar que as miúdas vão estudar para onde elas querem, isso é excelente. Não sinto a excelência”, frisou o profissional da SIC, referindo que em setembro vai Inês, de 17 anos.

Quando Rita entrou na faculdade as saudades eram tantas que Ricardo Araújo Pereira mandou uma mensagem à filha a pedir para voltar para casa. “Ao fim de seis meses de ela estar na universidade eu mandei uma mensagem a dizer: ‘Rita chega desta brincadeira, volta para casa… Não estou habituado ainda a isto’”, relatou.

“Estou com mau perder de elas serem adultas. Daqui a 15 dias vou ter duas filhas adultas. Não estou preparado para isto”, garantiu.

Quanto à situação que mais o preocupa, o humorista foi perentório: “O pior é a morte de de um filho. Para isso é que não há solução nenhuma. Eu com a minha morte lido bem, com a das minhas filhas… A única coisa que eu peço é morrer antes”, rematou.