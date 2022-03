Ricardo Araújo Pereira elogia João Baião: “Não é normal uma pessoa assim”

Ricardo Araújo Pereira realçou o facto de João Baião ser dos rostos mais acarinhados do meio televisivo e elogiou o apresentador.

O humorista esteve no programa “Casa Feliz”, da SIC, para celebrar um ano do programa que conduz “Isto É Gozar Com Quem Trabalha”. No entanto, acabou por elogiar o apresentador do formato das manhãs do canal.

No início da conversa com João Baião e Diana Chaves, Ricardo Araújo Pereira realçou o facto de o apresentador ser considerado por muitos “uma pessoa extraordinária”.

“Queria manifestar uma amargura muito grande, uma coisa que me tem irritado há anos. Não há ninguém neste meio que não diga: ‘o João Baião é uma pessoa extraordinária, uma pessoa magnífica’”.

“É muito irritante porque não é normal uma pessoa assim ter êxito na comédia. Porque a virtude não tem graça, boas pessoas não têm graça nenhuma, não há comédia sobre boas pessoas”, acrescentou ainda.

Ricardo Araújo Pereira mudou-se da TVI para a SIC no início de 2020.