Ricardo Araújo Pereira ficou “em lágrimas” com gesto das filhas

Com as duas filhas a morarem no estrangeiro, Ricardo Araújo sofre com a distância. O humorista contou sobre um gesto de ambas que o emocionou.

Ricardo Araújo Pereira luta com a distância e a saudade das filhas, que moram longe. A filha mais velha do humorista, Rita, mudou-se para o Reino Unido, no ano passado. Maria Inês, a filha mais nova, saiu de Portugal e foi para os Estados Unidos estudar.

Recentemente, Ricardo esteve no podcast “Geração 70”, com Bernardo Ferrão, e falou sobre a situação. “Sempre esteve em cima da mesa que estudar lá para fora era uma possibilidade. Fico muito satisfeito de lhes poder proporcionar essa possibilidade, porque acho que elas gostam”, começou por dizer.

Apesar de estar feliz pelas filhas, a distância “é terrível, não presta para nada, é muito chato”. “A mais nova fez agora 18 anos e está numa universidade no meio dos Estados Unidos, está em outro continente, e ela está a gostar tanto que eu até levo a mal, porque ela está lá há muito tempo. A outra está em Inglaterra e por isso tem mais facilidade em vir”, contou.

Com saudades, o humorista relembrou um episódio recente que o levou à emoção, com o gesto das filhas. “Eu agora tenho um podcast, muito interessante, chamado ‘Coisa que não edifica nem destrói’. E elas no outro dia disseram: ‘Gosto de ouvir isto, ponho à noite, já está a luz toda apagada e eu oiço porque me faz lembrar os tempos em que tu vinhas à cama ler-nos a história antes de a gente se deitar. Confesso que fiquei todo ‘mariconçamente’ com lágrimas”.