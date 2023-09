Ricardo Araújo Pereira oferece gravata no fim do espetáculo

Foi no fim do espetáculo no Altice Fórum Braga que Ricardo Araújo Pereira ofereceu a gravata a uma fã. O momento foi relatado no Instagram da SIC.

Ricardo Araújo Pereira conduziu o programa “Isto é Gozar com Quem Trabalha” desde o Altice Fórum Braga, no passado domingo, e, no final do espetáculo, uma fã segurava o letreiro “Ricardo, dás-me a tua gravata?”. O humorista brincou com a situação no palco, mas foi já nos bastidores que Ricardo deu mesmo o acessório.

“Venho em troca, não venho de mãos a abanar”, começou por dizer a felizarda, que ofereceu uma sardinha pintada à mão. O comediante ficou feliz com a surpresa e respondeu: “Não se preocupe, podia vir”.

Na caixa de comentários, os fãs reagiram. “Fantástico! Quando se pensa que não é possível admirar mais o Ricardo Araújo Pereira, ele mostra que é capaz de mais”, “Ah, afinal sempre deu. Que giro” e “Adorei, bom regresso” são alguns dos exemplos.