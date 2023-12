Ricardo Araújo Pereira revela alcunha que usa para a mulher: “Parece que estou a falar com um senhor”

Ricardo Araújo Pereira esteve no programa “Café da Manhã”, acompanhado de Pedro Kol, campeão mundial e europeu de kickboxing, a responder a algumas perguntas.

Joana Cruz começou por questionar: “Qual é a alcunha que o Ricardo chama à mulher?”. Por sua vez, o humorista respondeu: “As pessoas sabem, é Marlene”, brincou. “É um nome mais interessante do que o que ela teria. Maria José normalmente é abreviado para Zé, e parece que estou a falar com um senhor”, completou.

“Filha mais chata?”, perguntam. “É um ‘ex æquo’ (igualdade) de chatice”, disse. “Qual é o prato preferido?”, questionaram. “Rancho”, respondeu.

Recentemente, Ricardo Araújo Pereira falou sobre as filhas, que moram no estrangeiro, e um gesto de ambas que o emocionou. “Confesso que fiquei todo ‘mariconçamente’ com lágrimas”, contou.