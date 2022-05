Ricardo Carriço e a mulher, Ana Rebelo, festejam o primeiro ano de casamento

Ricardo Carriço e a mulher, Ana Rebelo, completam, esta terça-feira, 17 de maio, um ano de casamento. O ator declarou-se à companheira.

Foi há um ano que o ator e a sua companheira oficializaram o namoro. Agora, no perfil de Instagram, o intérprete mostrou-se rendido a Ana Rebelo no dia do primeiro aniversário do matrimónio.

“E já passou um ano de casados”, começou por escrever Ricardo Carriço na legenda de uma fotografia em que aparecem os dois.

“Obrigado, meu amor, por este ano e por todos os outros que vamos ter o prazer em estarmos juntos. O teu amor faz-me tão bem! Amo-te!” rematou o ator.

Ana Rebelo não deixou Ricardo Carriço sem resposta e deixou uma breve declaração de amor no “post”: “Amo-te!”

Na altura, o casal “deu o nó” numa cerimónia religiosa intimista na Igreja de São Mamede, em Lisboa. Algumas fotografias do casamento foram divulgadas nas redes sociais pelos convidados, tal como Gio Rodrigues, que assinou os dois vestidos da noiva.