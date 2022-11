Ricardo Carriço recorreu às redes sociais para se declarar à sua companheira, Ana Rebelo, num dia especial.

O ator partilhou uma fotografia junto à mulher e escreveu algumas palavras de afeto.

“Faz hoje um ano e meio que decidimos embarcar nesta viagem juntos. Amo-te tanto que nem imaginas!”, começou por escrever.

“Obrigado por tudo o que me tens dado, obrigado por me fazeres sentir e ser o homem mais feliz do mundo! És o amor da minha vida! Amo-te!”, rematou.