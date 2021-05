Ricardo Carriço mostra aliança antes do casamento com Ana Rebelo

Ricardo Carriço vai casar-se, esta segunda-feira, 17 de maio, com a namorada, Ana Rebelo. Antes da cerimónia, o ator mostrou o anel e declarou-se à companheira.

O ator, de 56 anos, vai dar o nó no início desta semana com Ana Rebelo, tal como revelou a revista “Nova Gente”, este domingo. A cerimónia será pequena com os amigos mais próximos e familiares.

No perfil de Instagram, o intérprete mostrou a aliança e deixou uma mensagem repleta de elogios à companheira: “‘Deixa que a vida te mostre o que tem reservado para ti’, disse-me uma amiga há já algum tempo. Quem diria que, entre os nossos 40’s e 50’s anos, iríamos tropeçar um no outro quando achávamos que a amizade nunca nos levaria ao amor, mas o que é certo é que levou.”

Fotografia: Instagram Ricardo Carriço”Às vezes não queríamos aceitar, o que já era obvio para muitos, mas a nossa cumplicidade, amizade, e até sentido de missão e apoio entre nós, fez com que, quando a Natureza assim quisesse, descobríssemos que a nossa amizade, cumplicidade, intimidade, o gosto de nos amarmos, nos levasse para além do paraíso que se chama “Nós dois”, que se transforma sempre em 6. Ana, Maria, Tomás, Matilde, Nôa e eu”, prosseguiu.

“Quem diria que a vida nos iria reservar este começo de um grande final feliz. Obrigado à vida que nos anima, aos amigos que nos despertam e ao Padre Ismael que nos abençoa Com o passado aprendi que com este meu já novo futuro quero viver! O nosso amor faz-me bem!” concluiu.