Ricardo Carriço revela ter sido diagnosticado com hipertiroidismo

Ricardo Carriço revelou ter sido diagnosticado hipertiroidismo. O ator falou sobre os sintomas que levaram à descoberta deste problema de saúde.

O intérprete, de 57 anos, explicou os sintomas que surgiram antes de ser diagnosticado, durante a sua participação num programa.

“A dado momento começamos a perceber que estamos a perder peso, que do nada estamos a transpirar, ficamos encharcados, começamos com tremura, que o nosso coração está a mil e mantém-se, não para”, contou, referindo ter sido “assustador” não saber do que se tratava.

“Houve uma altura em que a minha mulher se virou para mim e disse: ‘Ricardo, chega, faz-me confusão estarmos deitados e olhar para o teu peito e ver que o teu coração não para’. Olhou para mim e disse: ‘acho que estás com hipertiroidismo’. Foi certeiro”, acrescentou.

O artista lembrou ainda que chegou a pesar 74 quilos. “É assustador em mim porque fico pele e osso”, rematou.