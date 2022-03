Ricardo Castro ajuda criança que sofreu “bullying” a perder peso

Ricardo Castro marcou presença no matutino “Dois às 10”, na TVI, esta terça-feira, 21 de dezembro, e disponibilizou-se para ajudar Martim, um jovem de 12 anos que sofre “bullying” por ter excesso de peso.

O ator, que perdeu 52 quilos num ano, sentiu-se sensibilizado pela história do jovem e decidiu ajudar.

“Eu sou pai e não tenho o tempo que deveria ter porque a minha filha vive a 450 km de mim, portanto não uso o meu tempo de pai da maneira que eu acho que nasci para gastar”, confessou.

“Quis arranjar uma forma de ao menos acudir os filhos dos outros em situações destas para poder libertar esta energia que tenho dentro de mim de estar, de me chatear, de dizer as coisas, de puxar por eles, porque também me revi nele de certa forma”, rematou.