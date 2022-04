Ricardo Castro alerta para uso da sua imagem em publicidade enganosa

Ricardo Castro recorreu, esta segunda-feira, dia 27 de setembro, às redes sociais para alertar para o uso indevido da sua imagem em publicidade enganosa.

O ator, de 42 anos, viu a sua imagem ser utilizada na campanha de um produto para emagrecer.

“Informo que anda a circular publicidade enganosa que associa a minha imagem a este medicamento supostamente para emagrecer. Quem me conhece sabe como detesto situações destas. Peço que denunciem”, escreveu.

Recorde-se que Ricardo Castro passou por um processo de emagrecimento e conseguiu perder mais de 50 quilos.

O ator tem vindo a partilhar várias imagens do antes e depois da sua dieta e alertando para os perigos da obesidade.

“Durante muitos anos deixei-me dormir, porquê? Porque era mais fácil. Sabia no mais profundo fundo de mim próprio que tinha de fazer alguma coisa mas era brilhante a enganar-me”.

“Continuei a dormir, até que adormeci ao volante do automóvel e despistei-me, porque afinal o meu sono enganava-me e eu na realidade não descansava. Chegou a notícia – tens apneia do sono muito grave, vais morrer provavelmente com uma paragem cardiorrespiratória, o teu sono não é reparador, por isso toma lá esta máquina de respiração assistida (CPAP). Vais dormir com ela para o resto da tua vida. És obeso e serás sempre obeso”, escreveu o intérprete no dia 4 de março, Dia Mundial Contra a Obesidade.