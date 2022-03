Ricardo Castro fala sobre a perda de peso: “Vais morrer com uma paragem cardiorrespiratória”

Ricardo Castro falou sobre o “susto” que apanhou após ter engordado tanto que foi diagnosticado com apneia do sono “muito grave”, precisando de uma máquina de respiração assistida para dormir.

O ator começou por lembrar que andou desleixado durante vários anos, acabando por enganar-se a si próprio. Até que um dia, o intérprete recebeu a notícia de que o seu sono não era reparador e poderia morrer de uma paragem cardiorrespiratória.

“Durante muitos anos deixei-me dormir, porquê? Porque era mais fácil. Sabia no mais profundo fundo de mim próprio que tinha de fazer alguma coisa mas era brilhante a enganar-me. Continuei a dormir até que adormeci ao volante do automóvel e despistei-me, porque afinal o meu sono enganava-me e eu na realidade não descansava”, lembrou.

“Chegou a notícia – tens apneia do sono muito grave, vais morrer provavelmente com uma paragem cardiorrespiratória, o teu sono não é reparador, por isso toma lá esta máquina de respiração assistida (CPAP). Vais dormir com ela para o resto da tua vida. És obeso e serás sempre obeso”, prosseguiu. “Não consegues brincar com a tua filha? Paciência. Não serás um pai por inteiro, talvez meio-pai… um pai vencido”.

Ricardo Castro garantiu que foi o amor à família que o motivou a mudar de vida: “Não existe ciência para mudar o nosso destino. Só o amor é capaz de fazer isso: o amor-próprio e amor por quem nos ama incondicionalmente. Voltas a baralhar as cartas da vida e começas tudo de novo. Cheio de medo reinventas a tua ementa, aprendes a exercitar o teu corpo e devolves a máquina que te injeta o ar para não morreres”.

“Descobres que mudaste mais por dentro do que por fora e só os que te amam percebem isso… outra vez o amor… os outros apenas veem fotos de revistas. Nasceste outra vez! Quantas pessoas podem dizer isso? Não te deixes dormir”, alertou, ainda.