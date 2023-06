Ricardo Castro viaja até Cabo Verde para “recarregar baterias”

O ator Ricardo Castro rumou até à Ilha do Sal, em Cabo Verde, para desfrutar de uns dias de férias junto da companheira, Bruna Andrade.

Ricardo Castro aproveitou as férias para partir, na companhia de Bruno Andrade, até à Ilha do Sal, em Cabo Verde.

“Recarregar baterias para os novos desafios que aí vêm, no melhor conforto e cheio de amor, não é Bruna Andrade?”, escreveu na legenda da primeira fotografia partilhada das férias.

Numa publicação posterior, Ricardo Castro mostrou-se feliz junto da companheira. “Nos últimos dias ando com esta cara de parvo a viver a máxima do #nostress em Cabo Verde, Ilha do Sal. A praia de Santa Maria, está no Top 10 das melhores praias do mundo, a quatro horas de Portugal. Na melhor companhia do mundo com a minha Bruna Andrade e no conforto do resort, estou feliz”, referiu.

Na caixa de comentários, Bruna Andrade não resistiu e acrescentou: “Bem-vindos ao paraíso”.