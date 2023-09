Ricardo Castro volta aos treinos: “Gratidão dentro de mim”

O ator Ricardo Castro voltou aos treinos, após dez meses parado, e partilhou a novidade, através das redes sociais, com os seguidores.

Após quase um ano parado, Ricardo Castro voltou aos treinos. Nas redes sociais, o ator assinalou o regresso com um pequeno texto, no qual fala sobre a “gratidão” que sente.

“E ao fim de dez meses e dez dias, depois de exames, cirurgia, fisioterapia… começas devagarinho mas com a certeza que só assim chegas onde queres. Acabou aquela sensação de ‘inválido’ medicada por morfina, uma nova etapa recomeça com saudades apenas do futuro”, escreveu.

“Sinto uma gratidão dentro de mim e uma força que não é de braços nem de pernas.

Obrigado, obrigado àqueles que me ajudam a ultrapassar as dificuldades. Grato ao amor”, acrescentou.

Na caixa de comentários, a mulher do ator demonstrou o orgulho que tem no companheiro. “Amo-te tanto meu amor! Tenho muito orgulho em ti sempre! Juntos somos mais fortes… força meu amor, tenho muito orgulho em ti”, referiu.