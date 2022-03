Ricardo de Sá: “Tive autorização para ir respirar”

Ricardo de Sá teve autorização para sair de casa após ter contraído covid-19. O ator não escondeu o contentamento nas redes sociais.

Ao fim de dez dias fechado em casa, em confinamento, o intérprete aproveitou a autorização médica para ir passear na Serra de Sintra, tal como demonstrou no perfil de Instagram.

“Finalmente tive autorização de ir respirar um bocadinho de ar. Ao fim de dez dias e ainda uns quantos exames por fazer, posso finalmente dizer que estou melhor!” afirmou o artista na legenda.

Ricardo de Sá agradeceu aos seguidores pela preocupação: “Obrigada pela vossa preocupação ao longo de todos estes dias, não me vou esquecer. Para a semana já estou de volta às gravações da vossa futura novela favorita!”

Ao testar positivo ao novo Coronavírus, lembre-se, o ator partilhou o resultado com os internautas, revelando que ficou infetado, apesar de ter tido todos os cuidados e estar vacinado com as duas doses.

“É esperar que todos os que amo não estejam infetados. Agora, é tempo de eu lutar contra o bicho mau e acreditar que as minhas defesas me ajudem a ultrapassar isto da melhor maneira”, escreveu, na altura.