Jogador do SC Braga Ricardo Horta vai ser pai novamente

O jogador de futebol do SC Braga Ricardo Horta anunciou publicamente que vai ser pai pela segunda vez.

O sexo da segunda filha do jogador com Cátia Almeida foi confirmado através de um rastreio pré-natal não invasivo da SYNLAB, realizado para detetar as trissomias e principais anomalias do feto.

O casal já tem uma filha, Clara de dois anos. O nascimento da segunda bebé está previsto para a primeira semana de fevereiro.

“Sempre quisemos ser pais cedo, ter mais do que um filho, e que a diferença de idades dos nossos filhos não fosse muito grande, por isso estamos contentes por esta segunda gravidez ter acontecido agora. Gostava que fosse um menino – para não ser o único homem cá de casa – mas ficámos igualmente muito felizes […] Afinal, já estamos preparados para o feitio feminino… Esta ainda não nasceu e já me perguntam muitas vezes se vamos atrás do menino! Tenho algum receio porque pode sair outra menina e aí eu já tinha de sair de casa porque é muita mulher junta! (risos) Futuramente veremos”, revelou o atleta.

Para a futura mamã: “A Clara está a reagir muito bem até agora. Faz-me alguns carinhos na barriga, já sabe dizer o nome da mana – que será Carolina – e às vezes até diz que a quer ver pois ela é que lhe vai dar leitinho. Eu e o Ricardo sempre considerámos que os irmãos são muito importantes, porque nos habituam a não ter tudo e ensinam o conceito de partilha; por isso esperamos da Clara uma grande interação com a irmã”.

De 32 semanas, Cátia Almeida confessou ainda que a segunda gravidez está a ser muito diferente da primeira, com mais agitação nos primeiros três meses. E confirma a teoria de muitas mamãs que admitem que, na segunda gravidez, os preparativos são feitos muito mais tarde e com muito mais calma.