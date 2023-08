Ricardo Martins Pereira, “O Arrumadinho”, está de férias na Albânia

Após ter adiado a viagem à Albânia, Ricardo Martins Pereira elegeu o destino nos Balcãs para as férias deste ano.

Ricardo Martins Pereira, conhecido como “O Arrumadinho”, elegeu a Albânia, um país nos Balcãs, para as férias deste ano. Nas redes sociais, explicou o motivo e mostrou-se encantado com o destino.

“No verão passado programei uma road trip pelos Balcãs, que deveria começar na Eslovénia, atravessar a Croácia, passar pela Bósnia, Montenegro e terminar na Albânia. Infelizmente, acabei por fazer apenas a Croácia, e não me arrependi, já que é um país deslumbrante”, contou.

“Na altura, ficou aqui dentro uma curiosidade grande em relação à Albânia, um país que sempre me fascinou pela sua história, pelas guerras políticas, pelo regime único que teve durante mais de 40 anos na Europa, e pelos mitos que fui ouvindo sobre este pequeno país ao longo da minha vida. Por isso, este foi o ano em que vim conhecer a Albânia”, acrescentou.

“Comecei pela região das praias, na segunda maior cidade do país, Durrës, mais a norte. Foi aqui que vi pela primeira vez uma das imagens que marcam a identidade e história da Albânia: os bunkers. Em plena praia, vi cinco ou seis, mesmo na zona de rebentação. Ao todo, há cerca de 750 mil em todo o país, que tem um terço do tamanho de Portugal”, referiu, seguindo-se uma explicação do que são os Bunkers e qual o papel na história da Albânia.

“Desde 1992 que a Albânia não é comunista e está a fazer o seu caminho de recuperação. O turismo é uma das chaves de salvação de um país que estou agora a conhecer. Vou partilhando convosco o que for vendo”, rematou.

Recentemente, Inês Gutierrez esteve, também, no país dos Balcãs, embora tivesse vivido algumas peripécias antes de chegar ao destino final. A influenciadora digital viajou só com o companheiro, João Montez.