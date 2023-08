Ricardo Martins Pereira, “O Arrumadinho”, goza de férias na Carrasqueira

Ricardo Martins Pereira está de férias na Carrasqueira, local onde fica o seu refúgio de verão das últimas três décadas.

Perto do “lugar do momento” – a Comporta – Ricardo Martins Pereira escolheu a Carrasqueira para gozar de uma semana de descanso. A localidade a sul de Lisboa é onde “O Arrumadinho”, como é conhecido, costuma passar uns dias de férias no verão, tradição que continua a acontecer há mais de três décadas.

“Há uns 35 anos que pelo menos uma semana do meu verão é passado na Carrasqueira, em família, a fazer aquela vidinha de acordar quando apetece, ler os jornais de manhã, ir até à praia, comer comida da mamã, jogar às cartas, comer bolos caseiros e pão quente alentejano, dar uns passeios pela zona, ir ver o pôr do sol no porto palafítico, dar umas corridas, dormir a sesta, passar tempo em casa sem nada de muito relevante para fazer. Férias. Este ano, com os pais, a minha tia, a Benedita e uma sobrinha. Até sexta é o que me espera”, escreveu.

Já no mês de junho, o empresário deu a conhecer aos seus seguidores aquele que é o seu refúgio de verão. “O meu spot de verão dos últimos 30 anos”, contou.

Ricardo está de férias com a família, contudo, apenas tem a sua filha com ele. Mateus, filho do influenciador e de Ana Garcia Martins, não partiu de férias com o pai uma vez que foi de viajem com a mãe, para Nova Iorque.