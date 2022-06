Ricardo Oliveira e Jéssica Nogueira assumem o namoro

Ricardo Oliveira e Jéssica Nogueira assumiram o namoro publicamente, este domingo, 26 de junho, ao mostrarem-se juntos no Rock in Rio Lisboa no Parque da Bela Vista.

O manequim e antiga concorrente do “Big Brother 2020” (TVI) estão a viver uma relação amorosa e não escondem mais o romance das redes sociais.

Os dois partilharam, no InstaStories, do Instagram, uma fotografia em que surgem juntos no festival.

Além de se ter divertido com a sua nova companheira no Rock in Rio Lisboa, o modelo e ex-namorado da cantora Aurea esteve também com a atriz Sílvia Rizzo e o DJ Rúben da Cruz.

A Imprensa avançou que os dois estão juntos há vários meses e que, recentemente, desfrutaram de umas férias. Contudo, ainda não tinham assumido o namoro perante o público.