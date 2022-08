Ricardo Oliveira e Jéssica Nogueira deixam público a pensar numa possível separação

Ricardo Oliveira e Jéssica Nogueira deixaram o público a pensar numa possível separação por terem deixado de se seguir um ao outro nas redes sociais.

O manequim e a antiga concorrente do “Big Brother 2020” apagaram as publicações que tinham em conjunto, como namorados, no Instagram e deixaram de se seguir um ao outro na rede social.

Os dois tinham assumido, em junho, a relação no festival Rock in Rio Lisboa 2022, que se realizou no Parque da Bela Vista, em Chelas. O modelo e a antiga jogadora do “reality show” partilharam, na altura, uma foto em que surgiam abraçados nas redes sociais.

Antes de tornarem público o namoro, a Imprensa tinha avançado que Ricardo Oliveira e Jéssica Nogueira estavam juntos há vários meses e que, recentemente, desfrutaram de umas férias.