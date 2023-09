Ricardo Pereira celebra aniversário com dedicatória da mulher

Esta quinta-feira, 14, Ricardo Pereira comemorou mais um aniversário, completando 44 anos, e recebeu uma mensagem carinhosa da mulher.

Recentemente, Ricardo Pereira celebrou o aniversário da mulher, Francisca, e dedicou-lhe uma bonita mensagem. Desta vez, a ordem foi invertida. O ator comemorou esta quinta-feira, dia 14 de setembro, mais um ano de vida, data que foi assinalada pela companheira.

Nas redes sociais, Francisca Pereira partilhou uma fotografia de ambos e deixou uma dedicatória ao companheiro de muitos anos.

“A tua energia entra por mim adentro todas as manhãs, para ti não existe momentos maus ou mais ou menos, para ti tudo é mágico, a forma como tu levas a vida, a energia que pões em cada coisa que fazes, seja pelo trabalho, pelos teus amigos ou pela tua família é realmente de se louvar!”, começou por escrever.

“Amo-te tanto meu ‘Ken’, és amoroso, genial, generoso e foram tantas, mas tantas as nossas aventuras, as nossas mudanças, as nossas histórias…. Mais um ano da tua vida que tenho a sorte de passar ao teu lado… e estarei para todo o sempre aqui para ti. Parabéns, meu grande amor”, concluiu Francisca Pereira.