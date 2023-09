Ricardo Pereira celebra aniversário da mulher: “Amor da minha vida”

Francisca Pereira, a mulher de Ricardo Pereira, comemora mais um aniversário e o marido não deixou a data passar em branco.

O dia amanheceu em festa na casa da família Pereira. Esta terça-feira, dia 12 de setembro, Francisca Pereira comemora mais um aniversário, completando 40 anos. Ricardo Pereira não deixou a data passar em branco e declarou-se à mulher, com uma mensagem romântica.

“Amor da minha vida, parabéns. Hoje é o teu dia, na verdade são todos e todos, todos os dias já inventados e os que ainda estão por inventar, e que sejam sempre assim com um sorriso genuíno e pronto para contagiar de amor e felicidade quem está ao teu lado, eu te amo tudo muito e para sempre!”, escreveu o ator na legenda da fotografia que publicou, na qual a Francisca aparece a beber um copo de vinho.

De relembrar que, no passado mês de julho, Ricardo Pereira e a mulher voltaram a casar-se, 13 anos depois, com a renovação de votos, com uma grande celebração entre amigos e família.