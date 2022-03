Ricardo Pereira declara-se à mulher durante as férias nas Maldivas

Ricardo Pereira tem vindo a partilhar vários momentos com os seguidores das suas férias nas Maldivas. O ator tem aproveitado ainda para se declarar a Francisca Pereira.

O intérprete, de 42 anos, aproveitou estes últimos dias para desfrutar do calor e da água cristalina das praias das Maldivas ao lado da sua mulher. O artista tem ainda partilhado vários momentos com os seus fãs e derretidos o coração dos mesmos com as declarações de amor que tem feito à companheira.

“O teu olhar conta me a nossa história…”, escreveu numa publicação.

“Passeio único no meio do Oceano Índico… que Lugar Mágico com uma energia incrível e muito Amor envolvido”, legendou numa outra partilha.

“Amo-te”, afirmou num terceiro “post” em que também surge junto da companheira.

Recorde-se que o casal tem três filhos em comum, Vicente, de dez anos, Francisca, de nove anos, e de Julieta, de quatro.