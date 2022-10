Ricardo Pereira justifica ausência dos Globos de Ouro

Figura habitual na apresentação da passadeira vermelha dos Globos de Ouro, Ricardo Pereira justificou porque não está presente na cerimónia.

Lourenço Ortigão substitui, este ano, Ricardo Pereira na apresentação da passadeira vermelha dos Globos de Ouro da SIC e a habitual escolha justificou porque não está presente no Coliseu dos Recreios, em Lisboa, onde decorre a cerimónia.

“Hoje a minha agenda por conta das gravações de #caraecoragem na @tvglobo não me permitiu estar aí com vocês nos @globosdeouro nem na passadeira vermelha ao lado da minha querida @sofcerveira parceira de tantos e tantos anos, nem com a minha querida @claudiavieiraoficial para dar aquele sorriso mágico, nem na abertura da Gala que já sei que será incrível!”, começou por escrever Ricardo Pereira no Facebook.

“Guardo tantas e boas memórias de todas as emissões, mas a do ano passado foi muito especial pois o @romeusantiago.oficial levou me ao palco do Coliseu para receber um prémio!”, lembrou.

“Aqui vai um abraço forte de quem está a torcer a distância E desejo muito sucesso a todos os que fazem parte da maravilhosa família @sicoficial e que estão envolvidos na organização da Gala, que seja incrível única e memorável… Até já e para o ano estamos juntos”, prometeu Ricardo Pereira.