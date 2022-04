Ricardo Pereira sobre internamento de Rogério Samora: “Todos os dias pensamos nele”

Ricardo Pereira falou sobre Rogério Samora, que está internado no Hospital Amadora-Sintra desde 20 de julho, devido a uma paragem cardiorrespiratória.

O ator, que integra o elenco da segunda temporada de “Amor, Amor” (SIC), como protagonista novamente, revelou, durante a apresentação da nova grelha da estação, que os colegas pensam todos os dias no colega de trabalho.

“Não tenho falado muito, nem quero falar muito do Rogério por respeito ao Rogério. É um grande amigo, uma das pessoas com quem mais trabalhei – não só em televisão, mas em cinema. É óbvio que não só nos tocou a todos, como todos os dias pensamos nele”, disse.

O intérprete foi mais longe afirmando que o elenco tem “esperança” que Rogério Samora “melhore”.

“É muito, muito mesmo, relembrado nos nossos dias de trabalho. Ele está lá. Quando olhamos para o lugar dele, quando estamos no lugar dele, obviamente que ele está lá e temos todos de ter esperança e pensamento positivo”, rematou.

Carlos Samora, primo do ator, fez um novo ponto de situação sobre o estado clínico do intérprete. “Dia 62. ( 20jul/ 20set). Mais uma visita ao Rogério que não trouxe nada de novo, continua a dormir, embora eu fale com ele não dá pela minha presença!” contou.