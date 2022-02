Ricardo Quaresma longe da filha mais velha em dia de aniversário

A seguir as indicações de isolamento social, Ricardo Quaresma afirmou estar com “muitas saudades” da filha mais velha, Ariana, lamentando a distância no dia de aniversário.

Ariana completou, esta terça-feira, dez anos e, para celebrar a ocasião especial, o futebolista partilhou uma fotografia em família, juntamente com uma dedicatória ternurenta.

“A minha princesa mais velha dez anos. Infelizmente não podemos estar juntos, mas mais anos virão. Amo-te muito meu amor e estamos com muitas saudades tuas”, escreveu Ricardo Quaresma.

https://www.instagram.com/p/B–p1x1AnjU/

O internacional português, que representa o Kasimpasa (Turquia) é ainda pai de Kuana e Ricky, da atual relação amorosa com Daphny. Já Ariana nasceu de um relacionamento anterior.

