Ricardo Raposo celebra homenagem de Filipe La Féria aos pais

Dia para celebrar. O ator Ricardo Raposo festejou a dedicatória do encenador Filipe La Féria aos pais, Maria João Abreu, já desaparecida, e José Raposo.

“Ontem aconteceram amor, respeito, honra, ternura. Em primeiro lugar pela iniciativa que muito me sensibilizou e agradeço ao grande @filipelaferia.oficial por homenagear os meus pais”, começou por referir o ator.

“E, acima de tudo, pela ligeireza com que os presentes acataram essa homenagem com dignidade e soberba, o que me leva uma vez mais a crer que, conhecendo-os como conheço, a melhor análise que posso fazer é de que devemos ser simples e estar para os outros”, acrescentou.

“Amar. Não é pelo tão-só talento que se dá esta imensidão de afeto numa homenagem a duas pessoas, mas também pela matéria de humanização que há nesta atriz e neste ator, que são, em primeiro lugar, pessoas. Excelentes. E o Miguel que esteve presente, sabe que é o meu grande amor, o meu irmão, o meu amigo, terapeuta amador pro bono, tudo lhe devo”.

“Ainda um grande beijo de carinho por todas/os as/os colegas que me mimaram ontem como se não houvesse hoje, e na verdade hoje acordei e vi que ‘hoje’ existia e o que é facto é que vou ter matiné daqui a umas horas e vão lá estar todos outra vez com o mesmo carinho. Viva o teatro, e viva a vida. Estão de mãos dadas”, concluiu Ricardo Raposo.